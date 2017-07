Bon drama, un bon casting (bon duo Chisato/Sho).A regarder !11 épisodes de 45min.Disponible sur anime ultime, traduit par la Kehai-fansub.Chisato Mineta essaie d'échapper à des créanciers car son père a disparu lui laissant une dette de 100 million de yens(environ 800 000 euros). Elle rencontre alors Shinzo, un homme très riche mais malade, à qui il ne reste qu'un mois à vivre. Il lui propose de payer sa dette, et en échange elle doit juste l'épouser pour un mois. Elle découvre à la mort de cet homme, décédé durant le contrat, qu'elle devient légalement la mère de ses six fils cachés âgés de 12 à 30 ans, que l'homme avait discrètement adoptés afin que l'un d'eux devienne un jour son héritier. Mais Chisato fera une grande découverte sur l'homme qu'elle a épousé ...

posted the 07/19/2017 at 10:35 AM by ioop