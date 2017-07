Bon drama, un bon duo.A regarder !10 épisodes de 45min.Disponible sur anime ultime, traduit par la Kehai-fansub.Mei (Eikura Nana) est une jeune fille ordinaire qui voit sa vie basculer le jour où ses parents meurent et qu'un jeune homme vient se présenter à elle comme son majordome, Shibata Rihito (Mizushima Hiro). Il lui annonce qu'elle la petite fille du président d'une des plus grandes compagnies du Japon. Pour sa sécurité et son éducation, elle est transférée à l'Académie pour filles Sainte Lucia, l'école de l'élite, avec comme seule règle : chaque étudiante doit avoir son majordome ...

posted the 07/19/2017 at 10:35 AM by ioop