Hello mina sanje vous presente mes nouvelles aquisition en jeux video aujourd'hui !!Un jeu PS4 et un jeu PSvita(oui , il existe des jeux)commande encore une fois via #nin-ningame Merci encore !!pour 130e environs les deux jeux+portenvoie mercredi au japon et recu ce matin a 11H (plus vite que EMS en moins cher)-Final Fantasy XII The Zodiac age en version japonaise(comme prevu)mais a la difference des Kingdom hearts, world of Final Fantasy, Final Fantasy X/X-2. qui eux n'etaient qu'en japonais textes et voix.celui-ci tous comme Final Fantasy XV et NieR Automata, passent complement en français textes , voix japonaises ou anglaises. (tous depends de vos langue de votre console)petit note:j'attends deja des gens dirent, " eh pourquoi il l'as prise jap ce con !! il etait moins cher en Fr..alors je reponds d'avance.. " je ne savais pas que le jeu serait multi language .. et qui bien qu'il etait en japonais full, je l'ai pris aussi et fait egalement ..puisque j'acheterai aussi la version VF plustard.Donc j'aurai le plaisir de le faire pour la premiere fois en Français ,puisque j'ai jouer a l'epoque que dans sa version originale japonaise sur PS3 retro a 98%la version japonaise a boite similaire au Steal box micromania .-Omega labyrinth Z limited edition Psvita(même si il est existe en PS4, j'ai prefere le faire d'abord sur Psvita)le packing comprends:-boite special et cover special-Cd audio-mini art books-dlc special des costumes d'autres jeu la marquea tres bientot sur Twith/ryo59plus pour FF12 cette apres midi, mais aussi sur PSvitadewa matarafael B