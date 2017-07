Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :Durant le PlayStation Experience qui aura lieu le 05 aout prochain, les jeux Detroit : Become Human, Everybody’s Golf, Far Cry 5, Gran Turismo Sport, Knack 2 et No Heroes Allowed! VR seront présents. Aujourd’hui, Sony PlayStation Asia précise que le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom sera jouable durant l’évènement qui se déroulera à Kuala Lumpur, en Malaisie. On devrait donc avoir de nouvelles informations sur le titre. Pour rappel, le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom sortira maintenant le 19 janvier 2017, sur Ps4 et PC…Source : http://sirusgaming.info/2017/07/ni-no-kuni-ii-revenant-kingdom-playable-at-playstation-experience-2017-this-august/