D'après les estimations de VGChartz,suretsuront passé la barrela semaine du 5 juin 2017.Endonc.A titre de comparaison,, l'exclusivitéla plus vendue pour le moment, passait tout juste la barre desdans le même laps de temps - toujoursUne bien belle performance pour, d'un côté, une nouvelle licence ambitieuse et, de l'autre côté, un renouveau d'une saga historique sur une console venant à peine de sortir - avec un parc plus de dix fois inférieurs.Bravo aux développeurs mais également aux équipes marketing et tous ceux qui ont participé à ce succès.J'espère que cela continuera ainsi longtemps. Plus encore durant les fêtes de fin d'année !PS : A noter, le jeu, si l'on prend en compte les ventes, a d'ores et déjà dépassé les