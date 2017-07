Voici une Information autour du jeu Splatoon 2 :Les grandes enseignes américaines reçoivent des nouveaux stocks de Nintendo Switch ce vendredi. Ainsi, Target aura des Nintendo Switch à vendre.Gamestop et Best Buy auront aussi des stocks supplémentaires le jour de la sortie de Splatoon 2. Reste à voir si cela sera suffisant pour répondre à la demande. Pour rappel, le jeu Splatoon 2 sortira ce vendredi…Sources : https://www.gonintendo.com/stories/285422-target-restocking-switch-this-friday et https://www.gonintendo.com/stories/285409-best-buy-stocking-switch-units-on-july-21st