Bonsoir à vous amis joueurs, Je viens de tomber sur une version "director's cut" du trailer de Geese howard sur tekken 7. Et franchement, il fait pas les choses à moitié dans son délire. Y a la suite du délire à 4min15 J'espère qu'au prochain délire, il se filmera en train de serrer la main deToshihiro Nagoshi, créateur de yakuza pour choisir entre kiryu ou kazuma ou sinon le yondaime ou meme le dragon de dojima. Au choix

posted the 07/18/2017 at 09:24 PM by fan2jeux