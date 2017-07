Un nouveau jeu annoncé l'attaque des titans, du nom de Attack on Titan 2: Future Coordinates exclu 3DS sortira au Japon cette année, ce jeu reprend les événements de la saison 2. En espérant une sortie en France ou alors une version Européenne sur PS4 qui reprends la saison 2 dans la même veine que l'excellent Wings of freedom.

Who likes this ?

posted the 07/18/2017 at 08:10 PM by inferus5913