Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Ubisoft a livré ses derniers résultats financiers aujourd'hui. Yves Guillemot a fait une annonce à propos de la Nintendo Switch. Nous savons que Mario + Rabbids Kingdom Battle est prévu pour le mois prochain, mais l'éditeur annoncera également des nouveaux jeux Nintendo Switch assez tôt, selon Yves Guillemot. Pour le moment, Ubisoft a publié uniquement le jeu Just Dance 2017 en mars. Ubisoft prèpare, en plus du jeu Mario + Rabbids Kingdom Battle, Starlink : Battle for Atlas, Rayman Legends : Definitive Edition, Monopoly, Just Dance 2018 et Steep. Réponse peut-être durant la Gamescom 2017…Source : http://nintendoeverything.com/ubisoft-announcing-more-switch-games-quite-soon/