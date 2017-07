Je me suis acheté Wii Fit U pour un prix vraiment, vraiment modiqueJe n'avais testé la Wii Balance Board qu'une fois, et je dois dire que je suis impressionné. C'était vraiment une idée de génie.Par contre... Ce jeu est l'exemple même de l'échec pathétique de la Wii U.Le packaging. Il reprend les codes visuels de la Wii.L'expérience est confuse et vous incite à tenir le gamepad regarder deux écrans, l'un que vous tenez dans la main, et la télé. Rien que pour appuyer sur A pour continuer, une formalité absolument inutile...En fait, la télé est presque optionnelle, si vous voulez vous en passer et justifier de garder la mablette dans les mains. Ce qui n'est pas mal. Mais les jeux sont injouables sur un si petit écran, par exemple le ski ou la luge, quand il faut poser le gamepad sur son socle.Il y a un pokéwalker de merde dans la boîte, alors que les apps smartphone existaient à l'époque. Ca rajoute un gadget en plus à gérer, ce qui enlève presque à la qualité de l'expérience en en rajoutant encore une couche.Le comble du comble : une Wiimote est nécessaire pour jouer à la moitié des minijeux. Si le combo balance + wiimote était génial sur Wii, là on frise l'overdose avec 3 écrans, 3 gadgets à gérer, etc.La balance board n'a pas été modifiée pour arborer le logo Wii U, c'est la même que celle de la Wii. La couleur est toujours blanche ce qui signifie une surface jaunie par mes pieds dégueulasses d'ici une semaine.Comment faire comprendre qu'il s'agit d'un nouveau jeu ? La réponse est simple : ce n'en est pas un. Je retrouve les jeux auxquels j'ai joué il y a 7 ans chez des amis. Il y a la possibilité de peser son chien ou son chat. Super.Une bonne grosse arnaque des familles, si on a déjà joué à la première version Wii. Rien d'étonnant si ça n'a pas marché. Les gens ne savaient pas si la Wii U était un accessoire de la Wii et en plus le system seller était une arnaque, trop simpliste dans ses rajouts et trop confuses dans son approche, censée être épurée sur Wii.La nécessité d'avoir la Wiimote est symptomatique d'une console comme la Wii U qui a clairement besoin de la Wiimote mais qui s'entête à la renier et ne la fournit pas dans la boîte. Ce pack Wii Fit U Balance Board ne la fournit pas non plus. Mauvais marketing, contenu à la limite de l'escroquerie pour les fans de la première heure, Wiimote non fournie avec la console et aucune mention de la nécessité d'en acheter une... Jusqu'à ce que le gameplay soit interrompu par un message à l'écran. Ambiance à Noël, pour l'anniversaire, chez mémé, etc.Dernier détail, la personnalité de petite connasse de la balance m'énerve et me fout la honte de jouer à un truc pareil.Je trouve malgré tout le concept génialissime. Dommage que ça ne serve à rien lol. Je vais peut-être prendre goût aux abdos grâce à ça.