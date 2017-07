ne cesse de faire des heureux à chacune de ses mises à jour (toujours gratuites) mais celle qui approche risque d'en faire un sacré paquet : en effet, comme ça, à l'improviste,etannoncent qu'un mode coop' va bientôt débarquer dans le jeu, au calme.Quelques informations avant de vous jeter comme des chacaux (ou chacals... nan, attendez, on dit des chacaux je crois... ou chacals, je sais plus... oh, on s'en fout) sur la vidéo :- Jusqu'à 4 joueurs.- 5 vagues d'ennemis, de plus en plus difficiles.- On peut gagner du fric qu'on dépense à chaque fin de vague pour des bonus comme batteries, tourelles, etc.- Niveaux de difficulté : Facile, Normal, Difficile et Maître, plus Fou. Eh oui, ça ne rigole pas chez- Les Titans auront droit à divers bonus uniquement dans ce mode, via un système nommé Rang Aegis.- Nouveaux ennemis, miam.- 5 cartes supporteront ce mode au départ, d'autres seront sans doute ajoutées par la suite : Homestead, Forwardbase Kodai, War Games, Rise et Blackwater Canal.Il y aura également de nouvelles cartes pour les autres modes et tout ça, ça débarque dès le 25 juillet. Pour attirer davantage de monde, un nouvel essai gratuit sera proposé du 28 au 30 juillet. Ils sont plutôt cool avec ce jeu, non ?Allez, à présent, matez donc le délicieux trailer explosif qui suit :