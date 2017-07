Voici une vidéo présentant Abigail, qui débarquera dans SFV le 25 Juillet prochain, avec rappelons le son ses costumes, son Stage, et pas que, aussi le Stage iconique Street Fighter II de Ryu, et les costumes nostalgique d'Alex, Ibuki, Juri, ainsi que le reste de contenu du CPT(Costumes Ryu, Ken, et Guile, + Une Arène Spécial) :







Rappel du trailer Abigail SFV:





