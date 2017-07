Voici une Information autour de la Nintendo Switch et de la3DS :Nintendo Europe a mis à jour son planning. Le Voici :- Splatoon 2 : 21 juillet- Hey! Pikmin : 28 juillet- Miitopia : 28 juillet- Dr. Kawashima's Devilish Brain Training : Can you stay focused? : 28 juillet- Monster Hunter Stories (distribué par Nintendo Europe) : 08 septembre- Metroid : Samus Returns : 15 septembre- Metroid : Samus Returns - Legacy Edition : 15 septembre- Pokemon Silver Edition : 22 septembre- Pokemon Gold Edition : 22 septembre- Pokken Tournament DX : 22 septembre- Yo-Kai Watch 2 : Psychic Specters : 29 septembre- Mario & Luigi : Superstar Saga + Bowser's Minions : 06 octobre- Story of Seasons: Trio of Towns : 13 otobre- Super Mario Odyssey : 27 octobre- Pokémon Ultra Sun : 17 novembre- Pokémon Ultra Moon : 17 novembre- Pokémon Ultra Sun - Fan-Edition : 17 novembre- Pokémon Ultra Moon - Fan-Edition : 17 novembre- Pokémon Ultra Sun & Pokémon Ultra Moon - Ultra Dual Edition : 17 novembre- Fire Emblem Warriors for Nintendo Switch : Fin d’année- Fire Emblem Warriors for Nintendo 3DS : Fin d’année- Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire's Conspiracy : Fin d’année- Untitled Kirby game for Nintendo 3DS : Hiver- Xenoblade Chronicles 2 : Hiver- The Elder Scrolls V : Skyrim : Hiver- Nintendo Switch - Neon Red/Blue + Splatoon 2 : 21 juillet- Nintendo Switch Pro Controller - Splatoon 2 Edition : 21 juillet- Nintendo Switch Accessory Set (Carry Case + Screen Protector) - Splatoon 2 Edition : 21 juillet- Joy-Con Pair (Neon Green/Neon Pink) : 28 juillet- New Nintendo 2DS XL - Black and Turquoise : 28 juillet- New Nintendo 2DS XL - White and Orange : 28 juillet- Nintendo Classic Mini : Super Nintendo Entertainment System : 29 septembreA noter donc que c’est Nintendo qui distribuera The Elder Scrolls V : Skyrim. Une fin d’année riche donc…Source : https://www.gonintendo.com/stories/285417-nintendo-europe-retail-game-hardware-releases-for-the-rest-of-2