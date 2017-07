Toby Fox vient d'annoncer que son Undertale sera lancé le 15 août en cross-buy sur PlayStation 4 et PlayStation Vita au prix de 14,99 euros. Une précommande sur le PlayStation Store permettra de télécharger le thème dévoilé ci-dessous, lequel est bercé par une composition inédite de Fox. Par ailleurs, Fangamer propose toujours des éditions boîte et collector.

Like

Who likes this ?

posted the 07/18/2017 at 05:28 PM by gat