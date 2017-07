Je viens de recevoir mon Raspberry Pi 3 Model B,aujourd'hui meme,je mets le tout dans la boite que j'avais pris à coté bref,j'installe le tout,tout semble allé pour le mieuxEt là badaboum ! alors que j'arrive à lancé les roms SNES que j'avais mis sur ma clé USB,je lance un jeu au pif,j'avais configuré ma manette etc' et là il lance un temps de chargement comme celui au démarrage...au lieu de me lancé le jeu,il reviens sur le menu liste de mes jeux "Super Nintendo" par exemple et veux que je reconfigure ma manette...et celà indéfiniment sans me lancé mes roms alors que ça marché niquel 30 minutes auparavent sans la configuration manette...Sinon j'aimerais savoir comme ajouté des émulateurs PSX etc' je suis un peu perdu avec les termes "Bios" c'est ça les émulateurs ? en somme il me faut un technique de A à Z pour que tout aille pour le mieux,j'ai quand meme mis 30 euros dans ce bouzin