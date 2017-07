Ubisoft vient tout juste de communiquer ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale 2017-2018. Au cours de ces trois premiers mois, Ubisoft a réalisé un chiffre d'affaires de 202,1 millions d'euros, résultats qui représentent une hausse de 45,2%.La firme d'Yves Guillemot se félicite par ailleurs d'avoir dépassé les prévisions qu'il avait réalisées (Ubisoft s'attendait à un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros). D'après l'éditeur français, ces résultats sont d'autant plus satisfaisants qu'ils n'ont pas été portés par une nouvelle sortie majeure pendant cette période.En parallèle à l'annonce de ces résultats, Ubisoft a également rappelé que l'argent rapporté par le numérique représente désormais la grande majorité de son chiffre d'affaires. Ce que l'éditeur appelle le "revenu digital" a en effet représenté 162,4 millions d'euros, soit 80,4% du chiffres d'affaires total (il correspondait à 75,3% du CA un an plus tôt). Cette amélioration est en partie lié à l'augmentation des dépenses récurrentes effectuées par les joueurs in-game (achat de Season Pass, de DLC, microtransactions, abonnements, etc.).Ubisoft a également communiqué ses prévisions pour le deuxième trimestre 2017-2018. Il s'attend à un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros, ce qui correspondrait à une hausse de 34% par rapport au deuxième trimestre 206-2017. Le groupe français explique que ces résultats devrait être en partie portés par les lancements de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, de la troisième saison de For Honor, et de l'expansion Rainbow Six Siege Hong Kong.Perso, je vais me prendre Mario et Lapins Crétins et Assassin's Creed OriginsJ'espère que Bolloré ne va pas prendre le contrôle