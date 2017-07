Piccolo.Portée : 4Puissance : 3Vitesse : 2Technique : 4Energie : 3Piccolo à des techniques spéciales comme l'extension de son bras pour attraper l'adversaire et charger ses techniques. Il a plusieurs méthodes pour briser la garde de l'adversaire. Il peut lancer des rayons à très grandes vitesse. En restant sur le bouton, il peut augmenter la puissance de ses attaques. Il possède également une technique qui tire un rayon de Ki possèdant de grands dégâts. En connectant à un combo, les dégâts seront encore plus grand.Krillin.Portée : 1Puissance : 2Vitesse : 3Technique : 4Energie : 4Krillin a une faiblle puissance et une faible portée, mais il peut utiliser une bonne variété de technique. Il peut même utiliser le Kamehameha, ce qui veut dire que combattre à distance ne devrait pas être un problème. Il peut utiliser des attaques pour perturber l'ennemi comme la technique de l'image rémanante, qui laisse une image de Krillin avant de se transformer en attaque. Il peut aussi utiliser le Kienzan, dont il est impossible de se protéger. Après avoir tiré des rayon de Ki, Krillin peut modifier leur trajectoire pour les faire exploser dans le ciel et en tirer plusieurs.MAJ1TrunksPortée : 3Puissance : 3Vitesse : 3Technique : 4Energie : 2