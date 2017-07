Voici une Information autour du jeu Splatoon 2 :L’embargo ayant pris fin, voici les notes obtenues par le jeu :- Nintendo Life : 10/10- Cheat Code Central : 9.2/10- Nintendo Enthusiast : 9/10- SA Gamer : 9/10- GameSpace : 9/10- Gert Lush Gaming : 9/10- Nintendo Insider : 9/10- Attack of the Fanboy : 9/10- Metro GameCentral : 9/10- ThisGenGaming : 9/10- IBTimes UK : 9/10- Hardcore Gamer : 9/10- IGN Italy : 9/10- The Outerhaven Productions : 9/10- Hobby Consolas : 8.9/10- Everyeye.it : 8.6/10- Wccftech : 8.6/10- COGconnected : 8.5/10- NintendoWorldReport : 8.5/10- Spaziogames : 8.5/10- Destructoid : : 8.5/10- GamingTrend : 8.5/10- IGN : 8.3/10- FNintendo : 8/10- USGamer : 8/10- TheSixthAxis : 8/10- Cerealkillerz : 8/10- TechnoBuffalo : 8/10- Digital Trends : 8/10- Critical Hit : 8/10- GamesRadar+ : 8/10- VideoGamer : 8/10- GameSpot : 8/10- Polygon : 8/10- Gameblog : 8/10- Paste Magazine : 7.5/10- The Digital Fix : 7/10- GamingBolt : 7/10- Gamekyo : 7/10- Slant Magazine : 6/10Et voici sa moyenne Metacritic actuelle :Pour comparer, voici la moyenne Metacritic du premier Opus :Pour rappel, le jeu Splatoon 2 sortira ce vendredi…Source : http://opencritic.com/game/4214/splatoon-2