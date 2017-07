Vidéo Avis

Je vous présente rapidement 5 jeux que j'attends pas mal après cette E3 2017 !Et on termine avec un petit trailer de quelques jeux "Why Not".Je n'ai pas précisé, j'attends aussi la console Xbox One X.J'espère que cette vidéo vous plaira !Youtube :Dailymotion : [video]http://www.dailymotion.com/video/x5tyewc[/video]Dailymotion : http://www.dailymotion.com/Jackofblad...Facebook Officiel : http://www.facebook.com/Jackof701Instagram : https://www.instagram.com/jackofblade701/Twitter Officiel : https://twitter.com/jackof7Twitch : http://www.twitch.tv/jackofblade701Snapchat : https://www.snapchat.com/add/jackofblade701Steam : http://steamcommunity.com/id/jackof7/