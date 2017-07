Voici des Informations autour du jeu Kingdom Hearts III et Final Fantasy VII Remake :Tetsuya Nomura a donné une interview dans le dernier Famitsu. Il déclare qu’il voulait que le Monde de Toy Story soit déjà présent dans Kingdom Hearts II. Il a continué de négocier et l’a obtenu dans Kingdom Hearts III. Le monde de Big Hero 6 sera dévoilé plus en détail ultérieurement. Il y aura moins de monde dans Kingdom Hearts III que dans Kingdom Hearts II, mais ils seront plus grands, donc il y aura plus à explorer. Plutôt que d'avoir de multiples mondes différents, les développeurs voulaient s’assurer qu’ils offraient un gameplay riche dans un monde individuel, alors ils ont fait beaucoup d'efforts et ont alloué beaucoup de ressources pour créer ces mondes. Il y aura également beaucoup de personnages dans Kingdom Hearts III et son histoire sera profonde. Pour rappel, il y avait 9 mondes dans le premier Kingdom Hearts et 12 dans Kingdom Hearts II.Concernant Final Fantasy VII Remake, il déclare qu’ils sont passés en production interne. Il ajoute que vu que le jeu sort plus tard que Kingdom Hearts III, ils en dévoileront plus une fois passé du développement principal externe au développement principal interne. Il précise que Naoki Hamaguchi est le chef de projet de la Business Division 1 sur ce jeu, Hamaguchi est en charge de la Business Division 1 et Tai Yasue est à la tête de la Business Division 3…Source : http://gematsu.com/2017/07/kingdom-hearts-iii-less-disney-worlds-kingdom-hearts-ii-final-fantasy-vii-remake-along-areas