Si la firme de Kyoto veut faire de Splatoon 2 un jeu compétitif, il faut aller jusqu'au bout et créer un écosystème sérieux. La bonne nouvelle est que Big N semble prêt à faire la chasse au rage quit : comme des joueurs l'ont remarqué lors de la dernière phase de beta, un message d'avertissement s'affiche si l'on quitte la partie trop tôt. "Votre dernière session en ligne ne s'est pas terminée normalement, ce qui est PLUUUUUTÔT bizarre. Si cela continue à se produire, nous devrons vous écarter du mode en ligne pour un moment. Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau de votre connexion et essayez à nouveau."

Who likes this ?

posted the 07/18/2017 at 10:29 AM by gat