Bon drama, un très bon duo (deux de mes acteurs préférés).A regarder sans hésiter !10 épisodes de 45min.Disponible sur anime ultime, traduit par la Drama-Jinso-Fansub.Sakuraba Junko est professeur d’anglais à mi-temps à l’institut Ela et rêve de travailler à New York. Mais elle a encore un long chemin à parcourir. Un jour, lors d’une cérémonie funéraire, elle perd l’équilibre et renverse l’urne de cendres du défunt sur la tête du moine Hoshikawa Takane. Embarrassée, elle ne pensait toutefois jamais le revoir. Cependant, ses parents lui organise un rendez-vous arrangé avec un homme qui n’est autre que ce moine qui lui demande de but en blanc de l’épouser ...Apparemment, Yamapi & Satomi sont ensemble (en toute discrétion). Bon, ça ne date pas d'hier ...Par exemple, Yamapi a été aperçu il y a quelques mois dans un Shinkansen très tard (le dernier de la journée) à Shinagawa. Il se rendait à l'appartement de Satomi ....