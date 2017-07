Fin du suspense pour les nouveaux personnages de: au lieu du 21 juillet, c'est aujourd'hui quedévoile que le nouveauannonce Piccolo et Krilin pour le jeu. Les deux étaient assurés d'être de la partie vu leur curriculum vitæ mais ça fait tout de même plaisir de les voir confirmés !Les détails sont en train d'arriver mais pour le moment, on a juste une info' sur Krilin : ce dernier pourra charger son Kienzan, en restant appuyé sur un bouton, jusqu'au point de ne pouvoir être bloqué par les autres personnages, plutôt cool.On apprend également qu'à la manière des, le mode en ligne aura des lobbies avec des personnages contrôlables en mode chibi, ce qui permet de saluer ou d'affronter des gens d'une manière sympathique.Vivement les images !

posted the 07/18/2017 at 09:57 AM by sebastian