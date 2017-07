J'avais totalement oublié que j'avais commandé the Art of Splatoon sur Amazon, et je viens de le recevoir !Ca m'aide à patienter jusqu'à... Ben vendredi 28 juillet (les joies d'habiter en Martinique. Y'a le soleil et les nanas sur la plage, mais t'attend une semaine pour avoir ton jeu) pour mettre la main sur Splatoon 2, vu que je refuse de payer 59€99 pour le jeu en dématérialisé, alors qu'il est à 48€ sur Amazon...Bref, cet Artbook, c'est juste de la bombe, et je le conseille fortement à tout amateur de jeux vidéo, de Splatoon ou des univers de Nintendo... Je suis très surprise de sa qualité