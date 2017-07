Tout d’abord, voici la liste des jeux que j’attends le plus sur ma Nintendo Switch :11.10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Remontée du jeu Super Mario Odysssey. En août, je prends le jeu Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle.Voici ensuite la liste des jeux que j’attends le plus sur ma Xbox One :15.14.13.12.11.10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Remontée du jeu Assassin’s Creed Origins. En août, je prends le jeu Agents of Mayhem.Voici enfin la liste des jeux que j’attends le plus sur ma Ps4 :16.15.14.13.12.11.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Chute du jeu Ni No Kuni 2 à cause de son report. En août, je prends les jeux Uncharted : The Lost Legacy, Hellblade : Senua’s Sacrifice et Yakuza Kiwami.Passons ensuite aux consoles portables avec tout d’abord la liste des jeux que j’attends le plus sur ma 3DS :18.17.16.15.14.12.12.11.10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.Pokemon Ultra Moon/Sun gagne une place. En août, aucun jeu de prévu.Voici enfin le jeu que j’attends le plus sur ma PsVita :01.Toujours aucun autre jeu de prévu. En août, rien de prévu…Source : member15179.html