Hello! Voici une vidéo de la présentation "privée" de Xenoblade 2 à la Japan Expo (certains l'ont cherché, mais en vain?).Quelques explications sur le jeu histoire d'en apprendre un peu plus notamment sur le systeme de combat qui s'annonce intéressant et surtout plus exigeant.Naturellement la meme (vieille) build qu'à l'E3 et la même démo avec les mêmes soucis techniques (l'herbe qui pop à 1m....) mais l'image est un peu plus nette et globalement c'est un peu plus flatteur. Techniquement il y a encore bcp de taff par contre sur ce qui semble etre la premiere zone du jeu, particulierement sur la plaine...Pour le moment, même si ça promet d’être assez sympa, je suis pas hyper emballé à l'image de Xenoblade Wii avant sa sortie.W&S donc, en espérant une aventure aussi longue, épique, mémorable et un univers aussi beau, dingue, gigantesque.C'est peut etre le prix à payer pour que ce jeu, qui semble t il n'atteindra pas le niveau technique qu'on aurait pu espérer de lui (même sur Switch), soit au moins aussi génial que le premier.