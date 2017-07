Enfin une date de sortie pour Senran Kagura apparaît sur Amazon. UK au prix de 45£, sortie prévue pour le 25 août 2017.Espérons qu'en France nous allons la même date de sortie et un prix dans les alentours de 45 euros.La VOSTFR sera disponible pour la première dans la franchise Senran Kagura, de quoi passer de bonnes vacances.Trailer avec un peu de gameplay:

posted the 07/17/2017 at 07:26 PM by inferus5913