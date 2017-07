Hop, une série de 15 cases façon storyboard dans l'univers Star Wars.C'est un test, me suis juste inspiré.Grand pardon aux fans de la première heure si c'est sacrilège à l’œuvre de "Disney"Ah oui, la dernière fois, comme un noob, j'ai dit que c'était de la Posca... bien que j'utilise du Posca noir et blanc, la couleur c'est du promarker.Certains se demandaient comment j'avais certains dégradé, ben voilà, c'est du Promarker en fait.

posted the 07/17/2017 at 06:58 PM by edarn