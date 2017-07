Voici une Information autour des jeux Final Fantasy VII Remake et Kingdom Hearts III :Tetsuya Nomura est très occupé en travaillant sur ces deux jeux. Selon lui, c’est son plus grand défi de travailler sur ces deux projets. Cependant, même si ces jeux sont différents, il n’éprouve aucune difficulté à gérer les deux, et il y a même certains avantages. Il ajoute que s’il n’arrive pas à accomplir quelque chose dans un jeu, il le fera dans l’autre. Il a également expliqué quand il s’est rendu au D23 2017 pour présenter à nouveau le jeu Kingdom Hearts III, il devait organiser une réunion obligatoire pour le jeu Final Fantasy VII Remake. Il termine en précisant que jongler avec ce genre d’impératif est un défi considérable…Source : http://www.dualshockers.com/kingdom-hearts-3-final-fantasy-7-remake-tetsuya-nomura-working-same-time/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter