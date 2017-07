News en vrac

Les emmurées



"Épouses et concubines" est une œuvre magnifique, tant sur le fond que sur la forme. Comme dans "Le sorgho rouge" et "Ju Dou", Zhang Yimou dénonce les rigidités sociales et prend la défense des femmes, principales victimes d’un pouvoir masculin écrasant. Si Songlian est belle, instruite, volontaire, sa jeunesse et son impétuosité vont se heurter au mur de la tradition féodale. La beauté presque étouffante des décors, des costumes, des lumières semble resserrer encore le piège qui broie la jeune femme. La demeure de maître Chen, comme roidie par le froid et le brouillard, rythmée par des rituels hiératiques, se fait tour à tour forteresse, échiquier et tombeau.

