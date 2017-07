Bah voila j'ai fini le jeu, j'ai obtenu le platine et j'ai même fait toutes les quêtes annexes sauf les dédales que je ferais prochainement.



Et je ne comprends pas le bashing sur ce jeu...il est vraiment démentiel!



Je suis d'accord que le jeu a des défauts et un très mauvais scénario mais quand même vous avez vu ce que l'on a coté :



-Le Luminus Engine est d'une puissance incroyable, ce moteur est juste ouf est propose des graphismes de dingues pour un des plus beau open world sur console.



-Un système de combat ultra-dynamique et impressionnant. Il est a la fois technique et accessible.



-Des moments vraiment épique dans l'aventure notamment contre les boss ou les grosses bêtes.



-Des musiques magistrales qui gifle presque tout ce qu'il se fait sur cette gen (Doom élu meilleur bande son au VGA 2016 mais quel blague...).



-Les invocations tout simplement grandiose et ultra charismatique.



-Le thème du voyage et de l’amitié ultra bien foutue les 4 poto sont même devenue culte.



-Un open world riche, prenant et avec une tonne de chose a faire pour une durée de vie monstre 200H pour toutes les quêtes annexes.



-Une direction artistique fabuleuse que ce soit pour les décors ou les protagonistes.



-Le grand méchant de l’histoire, une attraction a lui tout seul (ce mec est une tuerie j'évite de spoil).



*SPOIL*



-Le 4eme mur a la fin qui explose (on a tous pris 10 ans pour arriver a la citadelle tout comme les perso, la musique, les photos, le vrai logo du jeu, le certificat de fin du jeu etc).



*FIN DU SPOIL*



Bref j'ai beaucoup aimé peut-être parce que je ne l'ai pas attendu 10 ans comme certains (malgré que j'ai suivi l'actualité du jeu de A a Z) ou que je ne suis pas un grand fan de la série (uniquement FF VII, VIII et X)...Je sais pas, personnellement c'était un super voyage et je suis impressionné par Square Enix qui propose des majs gratuites et des DLC a bas prix pour améliorer l'expérience de jeu et ça me choque de voir des gens enfoncer encore plus Square et le jeu car franchement Square a choisie la voie de la difficulté plus tôt que celle de la facilité comme certains le font avec des projets en annulation a la Capcom ou Konami ou Microsoft.



Vous aurez vraiment voulu que FF XV soit annulé?



Malgré de gros défauts, je trouve bien plus de qualité et un grand bravo pour l'écoute des joueurs et les prix honnêtes des DLC.



Si c'est Capcom a la place de Square :



Chap 13 bis = 5 euros

DLC Gladiolus = 15 euros

DLC Prompto = 20 euros

Le sondage pour le prochain DLC = 2 euros



Bref c'est mon avis personnel et le jeu mérite vraiment une Edition GOTY avec Full DLC, car c'est un super bon jeu, peut être même le goty 2016 (j'attends de faire The Last Guardian) et j'ai fait une petite bande annonce maison pour les fans de FF XV sur les moments les plus épiques du jeu attention par contre ça spoil violent, voila sur ce bon visionnage et bon jeu à tous.