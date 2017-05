Voici une Information autour du Studio PlatinumGames :Lors d'une conférence à Kyoto, Atsushi Inaba a annoncé l'existence d'une nouvelle IP dont il ne peut en dire plus. Il a également mentionné que, en plus de la nouvelle IP, celle-ci impliquerait également un nouveau directeur, permettant au Studio PlatinumGames de croitre un peu plus. Il a ajouté qu'il ne sait pas si le Studio suivra le rythme d'un titre par an, mais ils attendent avec impatience de faire de nouveaux jeux. Peut-être qu’il dévoilera ce nouveau jeu durant l’E3 2017…Source : http://www.dualshockers.com/platinumgames-teases-mysterious-new-ip/