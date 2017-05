Ces derniers temps, je ne joue pratiquement plus, plus beaucoup de jeux me donnent envie, de une, car la claque émotionnelle The Last Guardian a été trop forte, et de 2, vous balancez un trailer de TLOU part II comme ça sans prévenir, je le matte en boucle, j'en peux plus, attente du jeu au même niveau que Shenmue 3 et Death Stranding, c'est dire, bon j'ai quand même hâte de faire l'extension d'uncharted, c'est grave docteur ce syndrome?, allez juste encore une fois pour la route :