Derniers articles concernant les dramas avant la troisième semaine de juin (je pars dimanche en vacance). Demain (ou plutôt dans quelques heures vu qu'on est Samedi, je n'aurai pas le temps de les poster, donc je fais ça maintenant).Très très bon drama, un bon duo ! J'aime beaucoup cette actrice coréenne. (ma favorite). Dispo sur viki en streaming légal ou sur sky-animes, traduit par la Univers Asia Alma. 20 épisodes d'1h chacun.Yoo Hye-jeong a connu une enfance difficile. Perturbée par la vie qu'elle menait, entre un père et une mère peu compréhensifs et qui n'ont jamais vraiment pris soin d'elle ; elle était à l'école une enfant à problèmes... Colérique, très bagarreuse et petite voleuse à ses heures, son avenir paraissait tout tracé et plutôt sombre, d'autant plus qu'elle ne faisait rien pour obtenir de bons résultats scolaires.De peur de souffrir encore, elle avait développé une méfiance qui la faisait s'écarter de tous, gardant son coeur cadenassé, bien fermé aux autres... jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre, aussi soudaine qu'incongrue, de Hong Ji-Hong, un homme plus âgé qu'elle, enseignant dans son lycée.Celui-ci a lui aussi un dur passé, mais sa nature optimiste a toujours eu raison de tout... Fortement intrigué et attiré par elle, il va tout faire pour l'aider à évoluer, jusqu'à la guider pour qu'elle devienne un médecin impliqué et compatissant...