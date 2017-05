Jeux Video

Appel aux fansGrand fan de la série, mais avant tout en manga, j'ai commencé à regarder l'anime avec mon fils en me tapant la VF (on s'y habitue).J'ai surtout zapper les films jusqu'à entendre parler dequi serait canonique, mais je comprend rien au style de diffusion.Selon ce que j'ai entendu :- Y'a une courte préquelle- Y'a 5-6 épisodes directement inclus dans l'anime- Et y'a le fameux filmDonc question :1) La préquelle existe t-elle en VF ?2) Les 5-6 épisodes font office d'intro au film et sont donc obligatoire ou c'est une version longue du film lui même, façon DB Super ?3) En gros, dans quel ordre regarder tout ça ?Merki