Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :Namco Bandai profitera de l’E3 2017 pour nous en apprendre un peu plus sur le jeu, qui sortira cette année sur Ps4 et PC. Il est possible qu’une date de sortie précise soit communiquée lors de cet évènement, en plus d'un nouveau trailer évidemment. Réponse début juin…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=237299601&postcount=2926