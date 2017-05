Salut l’univers GamekyoJe voulais partage avec vous ce concept menu de l'artiste Vin Hill pour The Last Of Us Partie 2.Juste magnifiqueLiens pour les version HDhttps://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/005/531/002/large/vin-hill-lou2menu3small.jpg?1491749434https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/005/531/014/large/vin-hill-lou2menu1small.jpg?1491750599https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/005/531/001/large/vin-hill-lou2menu2small.jpg?1491749431