"Au regard des premiers instants passés en compagnie de Destiny 2, la plupart des doutes sont levés. On est bien en présence du successeur de la série, à la fois une valeur refuge pour les plus gros fans de la franchise en devenir, qu’un motif d’inquiétudes pour ceux qui ne savaient pas encore sur quel pied danser. Ou en tout cas qui espéraient un peu plus de renouveau et moins une version intermédiaire 1.5, en grossissant le trait. En revanche, la vraie surprise vient de la mouture PC, très propre et tout à fait plaisante à jouer. Le feeling avec l’ancestral combo clavier / souris procure un dynamisme salvateur au jeu, rehaussant avec une belle justesse certaines séquences qui auraient pu paraître un peu insipides, pour ne pas dire dénuées d’intérêt, si l’on prend le PvP par exemple. En soi, la performance est à saluer pour une version que l’on regardera avec une certain attention. En attendant, il reste du pain sur la planche du côté des développeurs, afin de pouvoir aligner plus de biscuit pour une prochaine entrevue, probablement prévue quelque part durant l’E3. Pour rappel Destiny 2 est attendu le 8 septembre prochain, sur PS4 et Xbox One. Prévue un peu plus tard, la version PC sera uniquement distribuée via Battle.net, la plateforme estampillée Blizzard. Forcément, c’est la maison."