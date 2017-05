Actu

Comme chaque semaine, on commence par la Switch de Nintendo qui propose à ses joueurs de télécharger Galaxy Fight: Universal Warriors, un jeu de combat orienté science fiction, édité par Sunsoft en 1995.La console américaine voit débarquer cette semaine The Last Blade, un jeu de combat à l'arme blanche, sortit en 1997. Ce jeu propose aux joueurs de choisir entre un style de combat rapide ou puissant et intègre un système de déviation des attaques ennemis.De son côté la PS4 accueillera 2 titres cette semaine. Tout d'abord, à l'instar de la Switch, les 8 combattants de Galaxy Fight: Universal Warriors viendront s'en donner à coeur joie, mais les joueurs auront aussi l'occasion de prendre The King Of Fighters 95. Second jeu de la célèbre franchise à succès, sorti en 1995 (comme son nom l'indique) il offre pour la première fois la possibilité aux joueurs de créer leur propre équipe de combattants.