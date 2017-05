C'est parti pour mon 5 ème micro test de l'année :Mario Kart 8 était déjà un épisode excellent , avec l'ajout des DLC et du mode 200cc il était même passé meilleur épisode de la série pour moi.Donc qu'apporte cette version "Deluxe" , quelques petites subtilités comme un 3ème niveau de dérapage contre 2 avant , il y a aussi le retour du double item , qui avait disparu de la version Wii U , qui fait son retour ici , du coup le jeu sans retrouve profondément changé , et c'est encore + le bordel dans le peloton , mais on est mieux protégé a l'avant de la course... il ajoute aussi quelques personnages et Kart , ainsi que tous les DLC de la version Wii U .On notera surtout le retour d'un vrai mode battle , sur de vraies arènes à l'ancienne , et c'est plutôt réussi vu qu'il y a pas mal de mode de jeu intéressant sur celle-ci , et jouable en ligne sans accroc.Ce Mario Kart est pour moi le meilleurs épisode de la série , si on le prends pour le fun tel quel ... Malheureusement si on cherche a approfondir énormément la chose a haut niveau , il est loin d'être le meilleur , vu que Nintendo a enlevé toutes les petites techniques qui servait au joueurs aguerri de faire encore plus de différence , comme le Fire hopping présent sur la version Wii U... ils ont aussi fortement adouci le mode 200cc , qui vous obligera un peu moins a jouer du frein que la version Wii U , le rendant moins "technique". Du coup on nous rajoute d'un coté (qui était déjà énorme ) pour nous enlever de l'autre ( la partie haut niveau , qui était déjà bien basse ).Quoi qu'il en soit , si vous jouer a ce Mario Kart , pour faire du Mario Kart fun et se marrer , il occupe clairement la première place de la série , si vous chercher la compétition et la perfection , avec des techniques dans tous les sens , passer votre chemin et retourner sur Mario Kart DS !Prochain Tests :Zelda (il tarde) , Nier Automata, Disgaea 5 , The Sexy brutale , Fire Emblem Echoes , Persona 5 , Arms ...(j'ai du boulot)Test précédents :1: Dragon Quest 8 (3DS) : 16/202: Nioh (PS4) : 17/203: Fast RMX (NS): 14.5/204: Snipperclips (NS): 14/205: Mario Kart 8 Deluxe (NS) : 18/20 et 11/20