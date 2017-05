-"Assassin's Creed: Origins" est le titre officiel du nouveau jeu



-Première bande-annonce ce vendredi



-Premier gameplay à l'E3 + une bande annonce CGI



-Charlotte sera le protagoniste des temps modernes



-"Desmond sera dans le jeu, mais pas comme vous l'imaginez"



-La Grèce a été coupée du jeu



-L'histoire a 11 séquences et durera environ 20 heures



-La carte fait 3 fois la taille de Black Flag et comportera l'Egypte + Méditerranée



-Le jeu se déroulera en Égypte romaine, nous aurons des missions Rift plus petites qui se déroulent "avant"



-Les missions Rift vont être comparables à celles de Syndicate



-Le système de combat est «légèrement meilleur que celui de Witcher 3», et sera beaucoup plus tactique que les précédents titres AC : "5% d'anciennes animations - 95% de nouvelles animations"



-Le Parkour est vraiment fluide et impressionnant comparé aux anciens épisodes de la saga



-Graphiquement, le jeu sera "Vraiment bon, mais pas aussi bien que Horizon Zero Dawn, par exemple"



-Il y aura du bateau à voile



-La mécanique du jeu sera plus proche d'Unity



-"Baled" et "Shed" ont quelque chose en commun



-La date de sortie serait fixée au 31/10/17



-Il y a 2 personnages principaux, mais pas comme Syndicate.

-Peut-être se réfèrent-t-il à des protagonistes historiques et modernes ou à 2 personnages historiques d'époques différentes



-La personne à l'origine de la fuite aime vraiment l'histoire, dit qu'elle va potentiellement nous faire vibrer



-Le trailer d'aujourd'hui présentera l'époque, le personnage et une séquence dans les temps modernes



-Les villes prennent environ 40% du monde du jeu, la plus grande ville sera comme Rome dans Brotherhood



-Il y aura une mission Rift pendant les guerres napoléoniennes, mais nous ne jouerons pas avec Arno



-Le système de combat mise beaucoup sur le mécanisme de parade



-L'époque moderne se jouera comme dans AC III, mais sera plus vaste et interactive. En termes d'heures, elle représentera environ 10% de l'histoire principale



-"Un deuxième jeu se déroulant en Grèce est en préparation. Préparez-vous à voir de vieux visages"



-Lorsqu'on l'interroge sur l'exploration des tombeaux, la source dit que ce sera encore mieux que Brotherhood et Revelations



-La personnalisation de l'équipement est tout à fait similaire à Unity



-La trilogie n'est toujours pas confirmée



-Charlotte aura de nouveaux assassins qui l'entourent en tant qu'équipe



-Le leaker affirme avoir pris connaissance de 4 missions Rift en ce moment



-On ne peut rien dire sur les activités secondaires, la priorité des développeurs étant la mécanique de l'histoire, du combat et de la furtivité



-Il n'y aura pas de Wallrunning dans le jeu



-Il y aura des PNJ, que nous pouvons recruter comme dans les titres précédents



-Il y aura des éléments d'histoire plus forts de The Ones Who Came Before / Isu



-Alexandrie sera l'une des villes que nous pourrons visiter



-Nous ne serons pas en mesure d'avoir des animaux de compagnie



-Les objets de collection seront un mélange d'articles liés à l'histoire



-Le jeu est novateur, mais la "journée moderne n'est pas si facile pour les nouveaux arrivants"



-Nouveau moteur de combat



-3 arbres de compétences et 5 différents types d'armes



-Lorsqu'on lui demande de mentionner un personnage historique, la source évoque Antonius Pius



-On verra les «origines» du conflit Assassin / Templier



-Le jeu de bateau est vraiment simple, seul un bouton et le stick sont nécessaires



-Nous ne pouvons utiliser qu'une seule lame cachée