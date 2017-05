Je cherche des avis de gens qui ont dosé le jeu. Ça vaut quoi concrètement ? C’est un bon Souls Like ou c’est juste une vilaine copie chinoise façon occidentale ?



J’ai vu quelques extraits du jeu, mais je ne sais pas quoi en penser concrètement. Le design des persos me rebute un peu, les zones ont l’air de toutes se ressembler et le bestiaire assez pauvre.



Pas envie de claquer 50 balles dans un jeu qui ne me plaira pas. J’adore les souls, je me dis que peut être que j’aimerais aussi The Surge non ?

moi