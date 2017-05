Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon Mark Noseworthy, une sortie sur Nintendo Switch du jeu Destiny 2 est irréaliste vu qu’il s’agit d’un jeu purement en ligne. De plus, bien qu'il apprécie la console, la Nintendo Switch est selon lui une console portable, et ses caractéristiques ne jouent pas en sa faveur. Mark Noseworthy préfère ne pas faire espérer les joueurs Nintendo Switch, et précise qu’il n’y a aucun plan pour une sortie sur la dernière console de Nintendo. Pour rappel, le jeu sortira sur PC, et Ps4 et Xbox One le 8 septembre prochain…Source : http://segmentnext.com/2017/05/19/destiny-2-nintendo-switch-2/