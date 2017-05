Aujourd'hui, c'est la journée dramas avec "d'excellentes intrigues" ! Là encore, c'est un excellent drama avec un duo de choc ! (2 acteurs que j'aime beaucoup). A regarder sans aucun problème, un excellent drama, une très bonne histoire, un très bon casting et une bonne ost ! L'un des meilleurs dramas japonais !Lorsqu'ils vivaient dans un orphelinat, Ryuzaki Ikuo et Danno Tatsuya ont assisté à l'assassinat de Kashiwaba Yuiko, la personne qui s'occupait d'eux à cette époque. Cependant leur témoignage a été ignoré et la police n'a jamais enquêté sérieusement sur le meurtre. Les deux enfants se sont alors juré de rechercher la vérité par eux-mêmes et de venger leur bienfaitrice.Plusieurs années plus tard, Ikuo est devenu policier, il fait équipe avec Hibino Mizuki, la fille d'un haut-gradé de la police, et est bien vu de sa hiérarchie grâce à son "flair" et ses bons résultats.Tatsuya a lui grimpé les échelons dans le monde des yakuzas jusqu'à atteindre le sommet d'un clan.Les deux hommes, que tout devrait donc maintenant opposer, n'ont toutefois pas abandonné leur quête et travaillent ensemble dans l'ombre pour atteindre leur but. En n'hésitant pas à utiliser la manière forte....