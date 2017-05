A regarder à tout prix ! Un gros coup de coeur, Excellent drama ! Une histoire de fou ! On ne s'ennuie jamais. Casting & ost au top ! Très très bon drama ! L'un de mes 3 dramas préférés (japonais & coréens confondus). Dispo sur asia-choc, traduit par la FullDramaStyle. 16 épisodes d'1h chacun.Lee Su Hyeon est un agent travaillant à la NIS (services secrets coréens). Pendant son enfance, il fait la connaissance de Seo Ji Woo et tombe amoureux d'elle. (au passage, très belle selon moi).Un jour, il voit sa mère mourir sous ses yeux, assassinée.Suite à cela, les deux se retrouvent séparés.Quelques années plus tard, ils se retrouvent mais sont aussitôt séparés lorsqu'il retrouve l'assassin de sa mère en pleine mission. Il décide alors de renoncer à sa famille ainsi qu'à ses amis en agissant sous couverture comme agent infiltré au sein de l'organisation criminelle de l'assassin.Franchement, regardez le sans hésiter une seule seconde, vous allez hallucinerl'histoire c'est un truc de fou ... je ne spoilerai pas. Au niveau du scénario, je pense que c'est le drama le mieux réussi que j'ai vu ! Un Excellent drama