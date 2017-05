Elite Dangerous aura droit à une version boite nommée Elite: Dangerous Legendary Edition.Cette version contient :-Le jeu original Elite Dangerous-Le season pass Horizons-1000 points FrontierLe prix de cette version sera de 49.99€ et elle sortira le 2 Juillet.J’espère vous faire un concours rétro bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens

posted the 05/19/2017 at 12:24 PM by leblogdeshacka