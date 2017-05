J'ai pas trouver mieux. Et dire que certains mettent cette chanson dans leur mariage, ils ont rien compris aux parolesEvery Breath You Take(Chaque Respiration Que Tu Prends)Every breath you takeChaque respiration que tu prendsAnd every move you makeEt chaque mouvement que tu faisEvery bond you breakChaque lien que tu brisesEvery step you takeChaque décision que tu prendsI'll be watching youJe te regarderaiEvery single dayChaque jour uniqueAnd every word you sayEt chaque mot que tu prononcesEvery game you playChaque jeu que tu jouesEvery night you stayChaque nuit que tu restesI'll be watching youJe te regarderaiTellement romantique ce Big Brother