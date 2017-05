Ce 18 mai 2017, Nintendo a publié sur sa chaîne YouTube officielle un nouvel épisode spécial "Nyannyan Neko Mario Time". Cette vidéo nous dévoile un certain nombre de nouveaux jeux prévus pour une sortie prochaine sur la Nintendo Switch.

RPG 2D Cat Quest de chez The Gentlebros

Jeu de réflexion She Remembered Caterpillars de chez Jumpsuit Entertainment



Jeu d'action/aventure Nine Parchments de chez Frozenbyte.





Ajoutés à ces trois jeux et d'autres, un autre titre plutôt bien apprécié a également été révélé dans la vidéo, à savoir le jeu de plateforme Owlboy, développé par le studio D-Pad