Voici une Information autour de la Nintendo Switch :On commence tout d’abord par les meilleures ventes au mois d’avril aux niveaux des jeux :20. Minecraft19. NieR : Automata18. For Honor17. Battlefield 116. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege15. Lego Worlds14. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix13. Lego City Undercover12. Horizon : Zero Dawn11. Call of Duty : Infinite Warfare10. Call of Duty : Black Ops II09. Overwatch08. NBA 2K1707. Mass Effect : Andromeda06. Grand Theft Auto V05. Tom Clancy’s Ghost Recon : Wildlands04. MLB 17 : The Show03. The Legend of Zelda : Breath of the Wild02. Persona 501. Mario Kart 8 DeluxeLa Nintendo Switch place deux titres sur le Podium. Passons maintenant aux consoles :La Nintendo Switch, en s’écoulant à 280 000 exemplaires sur le mois, est la console la plus vendue.Et la deuxième console la plus vendue est encore une console Nintendo, puisqu’il s’agit de la NES Classic Edition. A noter que la console n’est plus produite, avril est donc le dernier mois où Nintendo la distribuait encore…Sources : http://nintendoeverything.com/april-2017-npd-nes-classic-edition-was-second-best-selling-hardware-following-switch/ et http://nintendoeverything.com/april-2017-npd-best-selling-games-on-switch-3ds-games-through-2017/