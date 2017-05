La version collector du jeu Project Cars 2 est disponible en préco. Par contre, si vous voulez la version Ultra, il faudra passer par Micromania.-Le jeu Project Cars 2 sur PS4-Un Steelbook exclusif-La voiture-Une planche de stickers-Le DLC "Japanese Car Packs" contenant 4 voitures Japonaises provenant des constructeurs iconiques Honda et Nissan : la Nissan Skyline R32 GT-R Group A, la Nissan 280ZX GTX, la Honda Civic Type R et le concept car Honda 2&4-Le Pass VIP Esports Live : présentez ce pass au staff Slighty Mad Studios ou BANDAI NAMCO sur n'importe quel évènement et vous serez traité comme VIP Project Cars. Rencontrez l'équipe, coupez la file d'attente et repartez peut-être avec quelques cadeaux exclusifs !-Le season pass qui apporte du contenu additionnel comprenant des nouvelles voitures et des nouveaux circuits + le pack season pass exclusif « Motorsport* » incluant : la Jaguar E-Type V12 Group 44 de 1974, la Panoz Esperante GTR-1, l'Audi V8 DTM de 1991 et l'Opel Astra TCR de 2016Elle me tente bien cette version, ma j'ai pas trop accroché avec le 1er jeuJ’espère vous faire un concours rétro bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens(ce ne sera pas une NES Mini)[MAJ] Le guide FR de FF XII dispo en préco aussi